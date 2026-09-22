पूजा मंत्र: रोजाना करते हैं पूजा? जानें अपनी राशि के अनुसार मंत्र और उसका लाभ

Daily Puja Mantra According To Zodiac Sign: हिंदू धर्म में मंत्र जाप का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि, मंत्रों का जाप मन को शांति प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसके अलावा पूजा के दौरान किए गए मंत्र उच्चारण भगवान के प्रति जुड़ाव को मजबूत करते हैं। कहते हैं कि, रोजाना पूजा के समय मंत्र जाप करने से पूजा का फल प्राप्त होता है और जीवन में अच्छे बदलाव भी महसूस किए जाते हैं। हालांकि, रोजाना पूजा करते समय अपनी राशि के अनुसार मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे संबंधित ग्रहों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार कौन सा मंत्र जाप करना लाभकारी माना जाता है।
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Mantra According To Your Zodiac Sign
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- मेष राशि के जातक 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्' मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोबल मजबूत होता है।
- वृषभ राशि वालों के लिए 'ॐ उमायै नमः' मंत्र का जाप लाभकारी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
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- मिथुन राशि वालों को 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे अटके हुए कामों को गति मिलती है।
- कर्क राशि के जातक 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है।
- सिंह राशि के लोगों के लिए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप शुभ माना जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
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- कन्या राशि के जातक 'ॐ गणराजाय नमः' मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है तथा कार्यों में सफलता मिलती है।
- तुला राशि के जातकों के लिए 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप विशेष लाभकारी माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती हैं।
- वृश्चिक राशि वाले 'ॐ रामदूताय नमः' मंत्र का स्मरण करें। मान्यता है कि इससे आत्मबल बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है।
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- धनु राशि के लोगों को 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है।
- मकर राशि वाले 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है।
- कुंभ राशि के लोग 'ॐ महाकालाय नमः' मंत्र का जाप करें।
- मीन राशि वाले 'ॐ विष्णवे नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।