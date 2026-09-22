पूजा मंत्र: रोजाना करते हैं पूजा? जानें अपनी राशि के अनुसार मंत्र और उसका लाभ

Daily Puja Mantra According To Zodiac Sign: हिंदू धर्म में मंत्र जाप का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि, मंत्रों का जाप मन को शांति प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसके अलावा पूजा के दौरान किए गए मंत्र उच्चारण भगवान के प्रति जुड़ाव को मजबूत करते हैं। कहते हैं कि, रोजाना पूजा के समय मंत्र जाप करने से पूजा का फल प्राप्त होता है और जीवन में अच्छे बदलाव भी महसूस किए जाते हैं। हालांकि, रोजाना पूजा करते समय अपनी राशि के अनुसार मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे संबंधित ग्रहों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार कौन सा मंत्र जाप करना लाभकारी माना जाता है।