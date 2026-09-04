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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Bank of Baroda SO Recruitment 2026 Notification Out: Apply Online for 1,100 Specialist Officer Vacancies Now

नौकरी: इस सरकारी बैंक में निकली 1100 पदों पर भर्ती, हर महीने 93 हजार रुपये तक की सैलरी, कौन कर सकता है आवेदन?

Fri, 04 Sep 2026 01:09 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 04 Sep 2026 01:09 PM IST
सार

BOB SO Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट के कुल 1,100 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 4 से 24 सितंबर 2026 तक bankofbaroda.bank.in पर कर सकते हैं। योग्यता में स्नातक, स्नातक के साथ सीए और संबंधित अनुभव अनिवार्य है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी नीचे पढ़ें...
 

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Bank of Baroda SO Recruitment 2026 Notification Out: Apply Online for 1,100 Specialist Officer Vacancies Now
BOB SO Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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BOB Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए एक शानदार अवसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और कॉर्पोरेट व इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभागों में 1,100 नियमित स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/17 के तहत अधिसूचित इस भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज, 4 सितंबर से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

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क्या है आवेदन करने की अंतिम तिथि?

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: 04 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026
  • पात्रता की कट-ऑफ तिथि (आयु/अनुभव): 01 सितंबर 2026
  • आधिकारिक आवेदन पोर्टल: bankofbaroda.bank.in/Career.htm
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भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी

श्रेणी जानकारी
संस्था का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/17
पद का नाम स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Wealth Executive & Credit Analyst)
कुल पद 1,100 (1,000 वेल्थ एग्जीक्यूटिव + 100 क्रेडिट एनालिस्ट)
सैलरी वेल्थ एग्जीक्यूटिव - ₹48,480 - ₹85,920
क्रेडिट एनालिस्ट - ₹64,820 - ₹93,960
आवेदन की तिथि 04 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026
पात्रता कट-ऑफ तिथि 01 सितंबर 2026
आयु सीमा 21 से 33 वर्ष (पदानुसार, आरक्षित श्रेणियों के लिए नियम अनुसार छूट)
शैक्षणिक योग्यता स्नातक / स्नातक + CA तथा पदानुसार अनिवार्य अनुभव व सर्टिफिकेशन
चयन प्रक्रिया स्क्रूटनी
लिखित परीक्षा
साइकोमेट्रिक टेस्ट
जीडी/पर्सनल इंटरव्यू
आवेदन शुल्क ₹850 (सामान्य/OBC/EWS)
₹175 (SC/ST/PwBD/महिला/पूर्व सैनिक)
आधिकारिक पोर्टल bankofbaroda.bank.in/Career.htm
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कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और कॉर्पोरेट व इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभाग में वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट के कुल 1,100 पदों पर भर्ती होनी है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

  • वेल्थ एग्जीक्यूटिव - 1,000
  • क्रेडिट एनालिस्ट - 100
  • कुल - 1,100


श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

 
पद का नाम कैडर / स्केल सामान्य (UR) OBC SC ST EWS कुल पद PwBD (क्षैतिज)
वेल्थ एग्जीक्यूटिव JMG/S-I 405 270 150 75 100 1,000 40 (10 LD, 10 HI, 10 VI, 10 d&e)
क्रेडिट एनालिस्ट MMG/S-II 40 27 15 8 10 100 4 (1 LD, 1 HI, 1 VI, 1 d&e)

योग्यता एवं कार्य अनुभव मानदंड

मापदंड वेल्थ एग्जीक्यूटिव (JMG/S-I) क्रेडिट एनालिस्ट (MMG/S-II)
आयु सीमा (01.09.2026 तक) 22 से 32 वर्ष 21 से 33 वर्ष
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) स्नातक + उत्तीर्ण CA (Chartered Accountant)
अनिवार्य सर्टिफिकेट IC 38, NISM Series V-A, NISM XXI-A, या NISM V-D में से कोई एक NA
न्यूनतम अनुभव वेल्थ प्रोडक्ट्स (बैंक/AMC/ब्रोकिंग) बेचने में 2 वर्ष कमर्शियल बैंक में 1 वर्ष का बैंकिंग अनुभव
वरीयता (Preferred Background) 2 वर्षीय MBA / PG Diploma (Finance/Marketing) कॉर्पोरेट क्रेडिट का सीधा कार्य अनुभव

सिलेक्शन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया 4 चरणों में होगी:

  1. आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी
  2. ऑनलाइन लिखित परीक्षा (यदि आवश्यक हो)
  3. साइकोमेट्रिक टेस्ट
  4. ग्रुप डिस्कशन/पर्सनल इंटरव्यू

कितनी मिलेगी सैलरी?

वेल्थ एग्जीक्यूटिव
  • वेल्थ एग्जीक्यूटिव पद के लिए वेतनमान 48,480 रुपये से शुरू होकर 85,920 रुपये तक है।
  • इसमें 12 महीने की प्रोबेशन अवधि होगी।
  • चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की सेवा का सर्विस बॉन्ड देना होगा।
  • बॉन्ड पूरा नहीं करने की स्थिति में 3 महीने के सकल वेतन के बराबर राशि देनी होगी, जो अधिकतम ₹2 लाख होगी।

क्रेडिट एनालिस्ट
  • क्रेडिट एनालिस्ट पद के लिए वेतनमान 64,820 रुपये से शुरू होकर 93,960 रुपये तक है।
  • इस पद पर भी प्रोबेशन अवधि 12 महीने की होगी।
  • उम्मीदवार को 3 वर्ष की सेवा का सर्विस बॉन्ड देना होगा।
  • बॉन्ड की शर्त पूरी नहीं करने पर 3 महीने के सकल वेतन के बराबर पेनल्टी देनी होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 लाख निर्धारित है।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस: 850 रुपये (GST शामिल) + पेमेंट गेटवे चार्ज
  • एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं पूर्व सैनिक: 175 रुपये (GST शामिल) + पेमेंट गेटवे चार्ज

आवेदन करने के चरण

  • आधिकारिक बैंक ऑफ बड़ौदा के करियर पोर्टल bankofbaroda.bank.in/Career.htm पर जाएं।
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता, सर्टिफिकेशन और कार्य अनुभव का सही विवरण भरें।
  • अपने आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ (अधिकतम 500 KB) फॉरमैट में अपलोड करें।
  • फोटो अपलोड करें और वेबकैम या मोबाइल QR कोड से लाइव फोटो कैप्चर प्रक्रिया पूरी करें।
  • काली स्याही से किया गया हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें।
  • भरे गए विवरणों की जांच करें (सबमिट करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा)।
  • शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन फॉर्म व रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
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