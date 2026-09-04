नौकरी: इस सरकारी बैंक में निकली 1100 पदों पर भर्ती, हर महीने 93 हजार रुपये तक की सैलरी, कौन कर सकता है आवेदन?

BOB Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए एक शानदार अवसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और कॉर्पोरेट व इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभागों में 1,100 नियमित स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/17 के तहत अधिसूचित इस भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज, 4 सितंबर से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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