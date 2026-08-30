आईओबी भर्ती: इंडियन ओवरसीज बैंक में एसओ के 291 पदों पर आवेदन शुरू, इस तारीख से पहले भरें फॉर्म; जानें योग्यता

प्रबंधक (शाखा प्रबंधन) 23-33 वर्ष किसी भी विषय में स्नातक बैंक में अधिकारी के रूप में 3 साल का अनुभव, जिसमें 2 साल शाखा बैंकिंग का अनुभव हो

प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) 25-35 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक, एमसीए या एमएससी आईटी क्षेत्र में 5 साल का अनुभव, जिसमें बैंकिंग/बीएफएसआई में 3 साल का अनुभव हो

प्रबंधक (सूचना सुरक्षा) 22-32 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक सुरक्षा परीक्षण या ऑडिट में 2 साल का अनुभव

प्रबंधक (सूचना सुरक्षा ऑडिट) 22-32 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक/एमई/एमटेक/एमसीए सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा ऑडिट या सुरक्षित एप्लिकेशन विकास में 2 साल का अनुभव

वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) 28-38 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई में बीई/बीटेक, एमसीए या एमएससी आईटी क्षेत्र में 8 साल का अनुभव, जिसमें बैंकिंग/बीएफएसआई में 5 साल का अनुभव हो

वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना सुरक्षा) 25-35 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक सुरक्षा परीक्षण या ऑडिट में 5 साल का अनुभव

वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना सुरक्षा ऑडिट) 25-35 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक/एमई/एमटेक/एमसीए सूचना सुरक्षा ऑडिट या साइबर सुरक्षा ऑडिट में 5 साल का अनुभव

वरिष्ठ प्रबंधक (डेटाबेस प्रशासक) 28-38 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई में बीई/बीटेक, एमसीए या एमएससी डेटाबेस प्रशासन में 8 साल का अनुभव, जिसमें 5 साल उत्पादन डेटाबेस और 3 साल बैंकिंग/बीएफएसआई का अनुभव हो

वरिष्ठ प्रबंधक (नेटवर्क प्रशासक) 25-35 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई में बीई/बीटेक/एमटेक या एमसीए नेटवर्क संचालन में 5 साल का अनुभव, जिसमें नेटवर्क सुरक्षा का अनुभव हो

वरिष्ठ प्रबंधक (साइबर सुरक्षा प्रशासक) 25-35 वर्ष कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक फोरेंसिक, सुरक्षा निगरानी, वेब सुरक्षा, पहचान प्रबंधन या नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 5 साल का अनुभव

प्रबंधक (क्रेडिट) 23-33 वर्ष स्नातक के साथ वित्त में एमबीए/पीजीडीबीए/पीजीडीबीएम/एमएमएस, सीए या सीएमए बैंक/वित्तीय संस्थान में 3 साल का अनुभव, जिसमें क्रेडिट विभाग में 2 साल का अनुभव हो

वरिष्ठ प्रबंधक (क्रेडिट) 25-35 वर्ष स्नातक के साथ वित्त में एमबीए/पीजीडीबीए/पीजीडीबीएम/एमएमएस, सीए या सीएमए बैंक/वित्तीय संस्थान में 6 साल का अनुभव, जिसमें क्रेडिट विभाग में 4 साल का अनुभव हो

वरिष्ठ प्रबंधक (जोखिम) 25-35 वर्ष स्नातक के साथ वित्त में एमबीए/पीजीडीएम या गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री बैंक/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थान में जोखिम, ऋण, विदेशी मुद्रा, कोष या वित्त विभाग में 5 साल का अनुभव