आईओबी भर्ती: इंडियन ओवरसीज बैंक में एसओ के 291 पदों पर आवेदन शुरू, इस तारीख से पहले भरें फॉर्म; जानें योग्यता

|प्रबंधक (शाखा प्रबंधन)
|23-33 वर्ष
|किसी भी विषय में स्नातक
|बैंक में अधिकारी के रूप में 3 साल का अनुभव, जिसमें 2 साल शाखा बैंकिंग का अनुभव हो
|प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
|25-35 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक, एमसीए या एमएससी
|आईटी क्षेत्र में 5 साल का अनुभव, जिसमें बैंकिंग/बीएफएसआई में 3 साल का अनुभव हो
|प्रबंधक (सूचना सुरक्षा)
|22-32 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक
|सुरक्षा परीक्षण या ऑडिट में 2 साल का अनुभव
|प्रबंधक (सूचना सुरक्षा ऑडिट)
|22-32 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक/एमई/एमटेक/एमसीए
|सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा ऑडिट या सुरक्षित एप्लिकेशन विकास में 2 साल का अनुभव
|वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
|28-38 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई में बीई/बीटेक, एमसीए या एमएससी
|आईटी क्षेत्र में 8 साल का अनुभव, जिसमें बैंकिंग/बीएफएसआई में 5 साल का अनुभव हो
|वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना सुरक्षा)
|25-35 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक
|सुरक्षा परीक्षण या ऑडिट में 5 साल का अनुभव
|वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना सुरक्षा ऑडिट)
|25-35 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक/एमई/एमटेक/एमसीए
|सूचना सुरक्षा ऑडिट या साइबर सुरक्षा ऑडिट में 5 साल का अनुभव
|वरिष्ठ प्रबंधक (डेटाबेस प्रशासक)
|28-38 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई में बीई/बीटेक, एमसीए या एमएससी
|डेटाबेस प्रशासन में 8 साल का अनुभव, जिसमें 5 साल उत्पादन डेटाबेस और 3 साल बैंकिंग/बीएफएसआई का अनुभव हो
|वरिष्ठ प्रबंधक (नेटवर्क प्रशासक)
|25-35 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई में बीई/बीटेक/एमटेक या एमसीए
|नेटवर्क संचालन में 5 साल का अनुभव, जिसमें नेटवर्क सुरक्षा का अनुभव हो
|वरिष्ठ प्रबंधक (साइबर सुरक्षा प्रशासक)
|25-35 वर्ष
|कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/ईसीई/साइबर सुरक्षा में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक
|फोरेंसिक, सुरक्षा निगरानी, वेब सुरक्षा, पहचान प्रबंधन या नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 5 साल का अनुभव
|प्रबंधक (क्रेडिट)
|23-33 वर्ष
|स्नातक के साथ वित्त में एमबीए/पीजीडीबीए/पीजीडीबीएम/एमएमएस, सीए या सीएमए
|बैंक/वित्तीय संस्थान में 3 साल का अनुभव, जिसमें क्रेडिट विभाग में 2 साल का अनुभव हो
|वरिष्ठ प्रबंधक (क्रेडिट)
|25-35 वर्ष
|स्नातक के साथ वित्त में एमबीए/पीजीडीबीए/पीजीडीबीएम/एमएमएस, सीए या सीएमए
|बैंक/वित्तीय संस्थान में 6 साल का अनुभव, जिसमें क्रेडिट विभाग में 4 साल का अनुभव हो
|वरिष्ठ प्रबंधक (जोखिम)
|25-35 वर्ष
|स्नातक के साथ वित्त में एमबीए/पीजीडीएम या गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री
|बैंक/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थान में जोखिम, ऋण, विदेशी मुद्रा, कोष या वित्त विभाग में 5 साल का अनुभव
|सहायक प्रबंधक (सुरक्षा)
|30-45 वर्ष
|स्नातक के साथ कंप्यूटर/आईटी में कम से कम 3 महीने का प्रमाणपत्र
|सेना/नौसेना/वायुसेना में 5 साल सेवा वाले सेवानिवृत्त जेसीओ या पुलिस/अर्धसैनिक बल में 5 साल सेवा वाले निरीक्षक/उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी