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वार्ता में निर्णय लिया गया कि वर्तमान एम्बुलेंस संचालन कंपनी सम्मान फाउंडेशन को दो महीने के भीतर हटाया जाएगा। इसके बाद नई कंपनी का चयन किया जाएगा। नई कंपनी के चयन के बाद 22 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौते को लागू किया जाएगा।इस समझौते के तहत कर्मचारियों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उसकी जांच एनएचएम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ की सहभागिता में की जाएगी।कर्मचारियों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस खराब रहने या केस नहीं मिलने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।समझौते के अनुसार कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान के साथ न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सभी एम्बुलेंस में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाए जाएंगे। वहीं, नई बहाली के लिए एनएचएम की अनुमति अनिवार्य होगी।वार्ता में फरवरी 2025 से अब तक कर्मचारियों के वेतन और ईपीएफ-ईएसआईसी में की गई कटौती की जांच कराने पर भी सहमति बनी। जांच के बाद बकाया राशि का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के दो महीने के बकाया वेतन का भुगतान 48 घंटे के भीतर करने का निर्णय लिया गया है। नई संचालन कंपनी के चयन में वर्तमान कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी है।मांगों पर सहमति बनने और एनएचएम की ओर से आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया, भारतीय मजदूर संघ और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार जताया।वार्ता में एनएचएम के प्रशासी पदाधिकारी केवल कृष्ण अग्रवाल, डॉ. राजीव प्रसाद, डॉ. अरविंद कुमार समेत विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा सम्मान फाउंडेशन के प्रतिनिधि, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।