रांची: 108 एंबुलेंस कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू, 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

108 एंबुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। धुर्वा स्थित रांची में हुई संघ की बैठक में कर्मचारियों ने सरकार पर केवल आश्वासन देने और मांगों के समाधान में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने की, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री सूरज साहू ने किया।

कर्मचारियों का कहना है कि वेतन कटौती, समय पर वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। संघ के अनुसार, 16 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 से 20 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया था। समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है।

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संघ ने 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन सरकारी स्तर पर करने और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सिविल सर्जन के माध्यम से सुनिश्चित करने की मांग की है। सम्मान फाउंडेशन द्वारा हटाए गए कर्मचारियों को पुनर्बहाल करने और सभी कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले वैधानिक अधिकार देने की भी मांग की गई है।

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आंदोलन के तहत 6 से 9 अक्टूबर तक कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 9 अक्टूबर को कैंडल मार्च, 12 अक्टूबर को भिक्षाटन और 14 अक्टूबर को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। 16 अक्टूबर को राज्यभर में एक दिवसीय पूर्ण हड़ताल के साथ नामकुम स्थित एनएचएम कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

संघ के प्रदेश महामंत्री सूरज साहू ने कहा कि इस बार केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार को मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लेना होगा।