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समारोह में उत्कृष्ट साहस और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करने वाले 13 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाएगा। वीरता पदक पाने वालों में तत्कालीन हजारीबाग डीआईजी और वर्तमान आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह तथा तत्कालीन चतरा एसपी और वर्तमान रांची के एसएसपी राकेश रंजन शामिल हैं। इन अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और जटिल अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।वीरता पदक पाने वाले अधिकारियों में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो अधिकारी तत्कालीन कोतवाली रांची के डीएसपी और वर्तमान में धनबाद के विधि व्यवस्था डीएसपी प्रकाश सोय तथा एटीएस रांची के पूर्व डीएसपी एवं वर्तमान हटिया डीएसपी नीरज कुमार शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में पदस्थापित इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और आरक्षी स्तर के जवानों ने भी अपने अदम्य साहस के बल पर यह सम्मान हासिल किया है।इनमें चतरा जिला से वर्तमान में रांची जिले में पदस्थापित इंस्पेक्टर सनोज कुमार चौधरी, चतरा के आरक्षी प्रकाश कुमार यादव, लातेहार से बोकारो स्थानांतरित सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार और लातेहार से हजारीबाग गए सब इंस्पेक्टर दिव्य प्रकाश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रांची से पलामू में कार्यरत सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र लकड़ा, रामगढ़ से गिरिडीह गए सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार साहू, गढ़वा से जमशेदपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर शंकर प्रसाद कुशवाहा, गढ़वा से हजारीबाग स्थानांतरित सब इंस्पेक्टर राजबल्लभ कुमार तथा गढ़वा से रामगढ़ गए सब इंस्पेक्टर शिवलाल गुप्ता को भी वीरता पदक मिलेगा।समारोह के दौरान पुलिस महकमे में निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी में कुल छह आईपीएस अधिकारियों और एक पुलिसकर्मी को नामांकित किया गया है। सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज तथा पूर्व में रांची के डीआईजी रहे और वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात डीआईजी अनीश गुप्ता को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा।इसके अलावा, जैप-7 के पूर्व डीएसपी और वर्तमान एटीएस एसपी राज कुमार मेहता, विशेष शाखा के पूर्व सीनियर डीएसपी तथा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय रांची के नक्सल अभियान एसपी दीपक कुमार शर्मा को यह सम्मान मिलेगा। बोकारो के पूर्व सीनियर डीएसपी मुख्यालय और वर्तमान गोड्डा एसपी मुकेश कुमार तथा लोहरदगा के पूर्व सीनियर डीएसपी अभियान एवं वर्तमान में एआईजी-सह-डीजी के विशेष सहायक दीपक कुमार पांडेय का नाम भी सूची में है।