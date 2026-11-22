झारखंड: झामुमो विधायक निरल पूर्ति को मिला बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, राज्यपाल ने किया सम्मानित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sun, 22 Nov 2026 10:06 PM IST
सार
झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में मझगांव से झामुमो विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस बार शोक के कारण समारोह सादगी से आयोजित किया गया।
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विस्तार
झारखंड विधानसभा के छब्बीसवें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मंझगांव सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रविवार को आयोजित सादगीपूर्ण कार्यक्रम में निरल पूर्ति को शॉल और स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इस गरिमामय आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री, वर्तमान विधायक और खेल जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं।
सादगी के साथ हुआ आयोजन
हाल में झारखंड के राजनीतिक क्षेत्र में हुए कई गणमान्य व्यक्तियों के निधन के कारण पैदा हुए शोक को देखते हुए इस बार स्थापना दिवस को पूरी तरह सादगी से संपन्न करने का निर्णय लिया गया था। इसी वजह से कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद मुख्य समारोह में जनप्रतिनिधियों तथा कई अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। समारोह के दौरान उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित करके विधायी कार्यों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को विशेष रूप से सराहा गया।
चयन की पारदर्शी प्रक्रिया
बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चयन की निश्चित व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर एक विशेष समिति का गठन होता है। इस चयन समिति में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ और अनुभवी विधायक, नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ पत्रकार तथा विधानसभा सचिवालय के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल रहते हैं।
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यह समिति विधायकों के कामकाज और विधानसभा सदन में उनके समग्र योगदान का आकलन करने के बाद आपसी विचार-विमर्श से नाम तय करती है। इस सम्मान का उद्देश्य सदन में सक्रिय भूमिका निभाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करना है।
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सादगी के साथ हुआ आयोजन
हाल में झारखंड के राजनीतिक क्षेत्र में हुए कई गणमान्य व्यक्तियों के निधन के कारण पैदा हुए शोक को देखते हुए इस बार स्थापना दिवस को पूरी तरह सादगी से संपन्न करने का निर्णय लिया गया था। इसी वजह से कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद मुख्य समारोह में जनप्रतिनिधियों तथा कई अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। समारोह के दौरान उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित करके विधायी कार्यों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को विशेष रूप से सराहा गया।
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चयन की पारदर्शी प्रक्रिया
बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चयन की निश्चित व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर एक विशेष समिति का गठन होता है। इस चयन समिति में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ और अनुभवी विधायक, नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ पत्रकार तथा विधानसभा सचिवालय के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल रहते हैं।
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यह समिति विधायकों के कामकाज और विधानसभा सदन में उनके समग्र योगदान का आकलन करने के बाद आपसी विचार-विमर्श से नाम तय करती है। इस सम्मान का उद्देश्य सदन में सक्रिय भूमिका निभाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करना है।