विज्ञापन

झारखंड विधानसभा के छब्बीसवें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मंझगांव सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रविवार को आयोजित सादगीपूर्ण कार्यक्रम में निरल पूर्ति को शॉल और स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इस गरिमामय आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री, वर्तमान विधायक और खेल जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं।