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मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने अपनी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में अलग पहचान बनाई है। खासकर महिला सशक्तीकरण और जनहित के कार्यों की दूसरे राज्यों में भी सराहना हो रही है। अन्य राज्य झारखंड की योजनाओं और कार्यप्रणाली से प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विकास की मुख्यधारा से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2050 के झारखंड की तस्वीर को ध्यान में रखकर काम कर रही है। आने वाले समय में राज्य विकास के नए आयाम हासिल करेगा और अगली पीढ़ी के लिए कैसी व्यवस्था तैयार होगी, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पृथक झारखंड राज्य का निर्माण पूर्वजों, आंदोलनकारियों और राज्यवासियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उनके सपनों तथा आकांक्षाओं को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार का निरंतर प्रयास झारखंड को समृद्ध और सशक्त बनाना है।समारोह में मझगांव के विधायक निरल पूर्ति को वर्ष के उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा विधानसभा के पूर्व सदस्यों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा की मासिक स्रोत 'उड़ान' का विमोचन और 'विधानमंडल का व्याकरण' पुस्तक का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो और नवीन जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।