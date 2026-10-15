जेएसएससी भर्ती: झारखंड में 56 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित

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इस भर्ती परीक्षा के दौरान सफलता प्राप्त करने वाले कुल 56,304 अभ्यर्थी अपनी फिटनेस और शारीरिक क्षमता साबित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। यह जांच प्रक्रिया आगामी 28 अक्तूबर से प्रारंभ होगी और 13 नवंबर तक राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी।शारीरिक परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के आलोक में पुलिस मुख्यालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य भर में अभ्यर्थियों की सुविधा तथा परीक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए कुल तीन चयन बोर्ड बनाए गए हैं। पहला चयन बोर्ड झारखंड की राजधानी रांची में गठित हुआ है, जहां 28 अक्तूबर से लेकर 13 नवंबर तक अभ्यर्थियों की दक्षता जांच प्रक्रिया चलेगी। दूसरा चयन बोर्ड हजारीबाग जिले में स्थापित किया गया है, जहां 28 अक्तूबर से सात नवंबर तक शारीरिक परीक्षा आयोजित होगी। वहीं तीसरा चयन बोर्ड दुमका जिले में कार्य करेगा, जहां 28 अक्तूबर से तीन नवंबर तक उम्मीदवारों के शारीरिक कौशल को परखा जाएगा।इस पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, नियंत्रित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए तीनों चयन पर्षदों के अध्यक्षों को विशेष हिदायत दी गई है। जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन 100-100 अभ्यर्थियों के कुल 20 अलग-अलग बैच बनाकर शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इस योजनाबद्ध तरीके से रोजाना बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की जांच बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न कराई जा सकेगी।परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। इसके अलावा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए शुद्ध पेयजल और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।