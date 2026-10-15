झारखंड: राय यूनिवर्सिटी के छात्र की संदिग्ध मौत, टूटी मेज और शव की स्थिति से गहराया शक; पिता ने लगाया आरोप

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बुधवार सुबह कमरे से तेज बदबू आने पर अन्य किरायेदारों को शक हुआ। कमरा अंदर से बंद होने के कारण जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर मनीष का शव पंखे से रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। पुलिस की उपस्थिति में परिजनों के पहुंचने पर कमरे के अंदर गले में रस्सी बंधी हुई थी और पास ही एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या करके शव को इस तरह लटकाया गया है ताकि यह आत्महत्या जैसा दिखे। छात्र विश्वविद्यालय के पास ही किराये के मकान में रहता था।मृतक के पिता ने बताया कि घटना से एक दिन पहले उनके परिवार के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप संदेश आया था। इसमें लिखा गया था कि "मनीष को बचाना है तो बचा लीजिए"। इस संदेश को भेजने के कुछ ही देर बाद उसे हटा भी दिया गया। इसके बाद बुधवार की दोपहर 1:30 बजे आशुतोष नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने मनीष द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की बात कही। इस कॉल के बाद परिवार में मातम छा गया।घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान छात्र की स्मार्टवॉच और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शव दो-तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है, जिस कारण उसमें से बदबू आ रही थी। फिलहाल मौत का सटीक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस सभी बिंदुओं और कॉल डिटेल के आधार पर मामले की गहन छानबीन कर रही है।