विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

साहिबगंज जिले में विज्ञापन संख्या 01/2024 के तहत चौकीदार के कुल 315 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। याचिकाकर्ता निर्धारित पात्रता के साथ इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे। उन्हें प्रवेश पत्र जारी किया गया और उन्होंने लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास कर ली।लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, क्योंकि प्रतिवादियों की ओर से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को फिलहाल स्थगित रखा गया था। इससे आहत होकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शुभम मिश्रा और हर्ष चंद्र ने अदालत में दलील रखी। उन्होंने कहा कि जब विज्ञापन में ही दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत पद आरक्षित थे और अभ्यर्थियों ने सभी निर्धारित परीक्षाएं पास कर ली हैं, तो केवल प्रक्रिया को स्थगित रखकर उन्हें नियुक्ति से वंचित करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए तय समयसीमा के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।