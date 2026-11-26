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थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मसरीतिरी गांव निवासी रामलाल मरांडी के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से बुधवार को कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी रामलाल मरांडी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना के समय पहनी गई चितकबरी वर्दी और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस पूर्व में दो अन्य आरोपियों छोटू किस्कू उर्फ घोरला और रामलाल हंसदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।टाटीझरिया थाना क्षेत्र स्थित पानीमाको जंगल में 9 सितंबर की शाम को अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर पंचम महतो और उनके साथ काम करने वाले फीटर रामलाल हंसदा का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद अपराधियों ने फिरौती के रूप में पैसों की मांग की थी। इसके बाद 10 सितंबर की सुबह दो लाख रुपये लेने के बाद अपराधियों ने पंचम महतो और रामलाल हंसदा को छोड़ दिया था। घटना के बाद पीड़ित पंचम महतो ने टाटीझरिया थाने में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया था।विष्णुगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी फैजान अहमद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। इस छापेमारी दल में टाटीझरिया थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार, एएसआई लुक हंसदा, लक्ष्मण सिंह और टाटीझरिया थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी रामलाल मरांडी के खिलाफ पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें विष्णुगढ़ थाना में हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। इसके अलावा गिरिडीह के बगोदर थाने में दो मामले और बोकारो के चतरोचट्टी थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज है।