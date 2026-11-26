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सदर एसडीपीओ सनी वर्धन ने बताया कि रविकांत अपने साथियों की गलत आदतों और कारगुजारियों की शिकायत नियमित रूप से शिक्षकों से करता था। रविकांत द्वारा शिक्षकों से शिकायत किए जाने की इसी बात से नाराज होकर चार सहपाठियों ने गमछे से उसका गला घोंट दिया। गला घोंटे जाने के कारण छात्र की हॉस्टल में ही मौत हो गई।मृतक रविकांत गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के चोरनीतरी गांव के रहने वाले राजेश हेंब्रम का बेटा था। उसकी मौत विद्यालय परिसर में स्थित हॉस्टल में हुई थी। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए घटना में प्रयुक्त गमछा भी बरामद कर लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक छात्र के परिजनों में भारी मातम और आक्रोश व्याप्त है।परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ विद्यालय के प्राचार्य और वार्डन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि सोमवार की रात को ही विद्यालय परिसर में यह घटना हो गई थी, लेकिन इसकी सूचना परिजनों को तुरंत नहीं दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने मामले की