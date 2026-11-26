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उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार ने न केवल बिना मांगे अपना पक्ष प्रस्तुत किया, बल्कि जमा किए गए दस्तावेज में दी गई जानकारियां भी पूरी तरह से असंतोषजनक हैं।सुनवाई के समय पीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि इस मामले में इतनी तेजी दिखाने की क्या वजह थी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्यतः अन्य मामलों में सरकार न्यायालय का आदेश मिलने के बाद ही अपना उत्तर जमा करती है।ऐसी स्थिति में इस विशिष्ट याचिका में बिना किसी न्यायिक निर्देश के ही जल्दबाजी में जवाब दाखिल करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसके साथ ही पीठ ने सरकार के माध्यम से प्रस्तुत उत्तर की गुणवत्ता को भी कटघरे में खड़ा किया। अदालत ने कहा कि इस दस्तावेज में कई अति महत्वपूर्ण विषयों पर कोई स्पष्ट अथवा संतोषजनक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एल खियांगते की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूर्व अध्यक्ष को जमानत प्रदान करने का अनुरोध करते हुए अपनी दलीलों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। राज्य सरकार के रवैये पर असंतोष प्रकट करते हुए उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि जमानत याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए समस्त कानूनी प्रश्नों पर सरकार को अपना स्पष्ट तथा विस्तृत रुख प्रस्तुत करना ही होगा।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं का उत्तर देते हुए विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इसके लिए अदालत ने सरकार को 9 दिसंबर तक का समय प्रदान किया है। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की आगामी सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। अब अगली सुनवाई के दौरान सरकार के विस्तृत हलफनामे तथा याचिकाकर्ता के तर्कों का न्यायिक परीक्षण होगा।