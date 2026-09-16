सेल भर्ती: इस्को बर्नपुर ने पूर्व अधिकारियों के लिए 14 पदों पर निकली भर्ती, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

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सेल के इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र में सलाहकार पदों की कुल 14 रिक्तियां निकाली गई हैं। प्रोजेक्ट सिविल में दो, प्रोजेक्ट हॉट स्ट्रिप मिल में दो, प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल में दो और प्रोजेक्ट फाइनेंस में दो सलाहकारों का चयन होगा। इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट सेफ्टी, वर्कस सेफ्टी, वर्कस पावर, वर्कस वायर रोड मिल, वर्कस यूआरएम तथा ऊर्जा प्रबंधन विभाग में एक-एक अधिकारी की सलाहकार के रूप में तैनाती की जाएगी। चयनित अधिकारियों को आरंभ में छह माह के समय के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों की विभागीय कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का अवलोकन किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुबंध की मियाद को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती नियमों के तहत ऐसे पूर्व अधिकारी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो अथवा जिन्हें कंपनी प्रबंधन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई हो, वे इस आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही, ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षों की अवधि के दौरान सी ग्रेड प्राप्त हुआ हो, उन्हें भी सलाहकार पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।चयनित सलाहकारों को उनके पूर्व पदों के आधार पर प्रतिमाह निश्चित वेतनमान और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व कनिष्ठ प्रबंधक से लेकर पूर्व प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को 50 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक को 60 हजार रुपये, पूर्व सहायक महाप्रबंधक को 70 हजार रुपये और पूर्व उप महाप्रबंधक को 80 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। पूर्व महाप्रबंधक को 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में दिए जाएंगे। चयनित सलाहकारों को रहने के लिए आवास और मोबाइल फोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।