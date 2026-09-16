झारखंड पहुंचा विवाद: वंदे मातरम पर प्रदीप यादव ने CM को लिखा चिट्ठी, कहा- शुरुआती दो छंद ही किए जाएं अनिवार्य

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प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की बहुधार्मिक जनभावनाओं के विपरीत काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और संसद के नए दिशा-निर्देशों के तहत वंदे मातरम के सभी छह छंदों को गाना अनिवार्य किया गया है।कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि गीत के प्रारंभिक दो छंद पूरी तरह मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता पर आधारित हैं। इनमें किसी भी विशेष धार्मिक प्रतीक का वर्णन नहीं है। यह भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक संपन्नता की सराहना करता है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग बिना किसी संकोच के एक सुर में गा सकते हैं।पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1937 में रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की सलाह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल की समिति ने इसे स्वीकार किया था। इसके बाद, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत घोषित किया था।