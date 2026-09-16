दो साल पहले स्टेशन पर छूटा मासूम: आधार कार्ड और वीडियो कॉल से ऐसे मिला मां का ठिकाना; जानें पूरा मामला

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13 सितंबर 2024 को रेलवे थाना पुलिस ने स्टेशन परिसर से करीब छह से सात वर्ष की उम्र वाले इस बच्चे को सुरक्षित बचाया था। रेस्क्यू करने के तुरंत बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति के आदेश पर बच्चे को बाल संरक्षण केंद्र में रहने के लिए भेजा गया, जहां वह पिछले लगभग दो साल से रह रहा था। इस दौरान बाल कल्याण समिति और संरक्षण केंद्र के कर्मी लगातार बच्चे के वास्तविक परिवार और घर के पते को ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए थे।बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि जांच के शुरुआती चरण में बच्चे के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का पता सामने आया था। हालांकि, बाद में जब बच्चे के आधार विवरण की गहन जांच की गई, तो बच्चे की मां का चालू मोबाइल नंबर और मध्यप्रदेश के मुरैना जिले का स्थायी पता प्राप्त हुआ। जब उस मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा गया, तो ज्ञात हुआ कि पूरा परिवार काम और मजदूरी के सिलसिले में वहां से स्थानांतरित होकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले स्थित वृंदावन चला गया है।ये भी पढ़ें-वृंदावन में स्थानीय पार्षद और अन्य निवासियों के सहयोग से बच्चे की मां की खोज पूरी की गई। इसके बाद धनबाद में मौजूद बाल कल्याण समिति ने इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल कर मां और बच्चे को आमने-सामने कराया, जिससे दोनों की पहचान की पूरी पुष्टि हो गई। पहचान पक्की होने पर जेजे एक्ट की धारा 95 के तहत हस्तांतरण की सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करके बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया। बच्चे के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है।