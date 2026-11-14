झारखंड: एनसीएलटी के दिवालिया आदेश के खिलाफ एचईसी कामगारों का हल्लाबोल, मुख्यालय का किया घेराव

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घेराव के दौरान कामगारों ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कंपनी के अस्तित्व तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग उठायी। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी शामिल हुए, जिससे कामगारों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिला।प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में एचइसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठायी। कामगारों का कहना है कि कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में डालने से कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होगा। कर्मचारियों ने मांग रखी कि प्रबंधन सबसे पहले उनके बकाया वेतन का भुगतान करे।इसके साथ ही एचइसी को इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार और प्रबंधन तुरंत ठोस कदम उठाएं। कामगारों का कहना है कि संस्थान के हितों की रक्षा के लिए सरकार और प्रबंधन को प्रभावी पहल करनी चाहिए।कामगारों का आरोप है कि कंपनी की विशाल संपत्तियों और उसकी संभावनाओं को देखते हुए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन को कंपनी को दिवालिया घोषित करने के बजायइसे फिर से चालू करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। प्रदर्शनकारी कामगारों ने बकाया वेतन भुगतान की अपनी मुख्य मांग दोहराते हुए संस्थान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।