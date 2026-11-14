सड़क हादसे में घायल युवक को ठेले पर ले गए परिजन: इलाज के दौरान मौत; शव रखकर दो घंटे किया सड़क जाम

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नावाडीह टोला निवासी नारद ठाकुर अपनी मोटरसाइकिल से बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर नावाडीह से धान लादकर बाजार की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में नारद ठाकुर का दाहिना पैर बुरी तरह कुचल गया और वे सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।दुर्घटना के बाद परिजनों को तत्काल कोई एंबुलेंस या अन्य साधन उपलब्ध नहीं हो सका। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन घायल नारद को एक किलोमीटर दूर ठेले पर लादकर किसी तरह चिकित्सक के पास पहुंचे। वहां प्राथमिक इलाज और मरहम-पट्टी के बाद चिकित्सक ने उन्हें मेदिनीनगर स्थित मेडिकल अस्पताल भेज दिया। मृतक के भाई प्रेमनंद ठाकुर का आरोप है कि मेदिनीनगर अस्पताल में चिकित्सकों ने नारद को रांची रेफर करने की सलाह दी, लेकिन रात के समय एंबुलेंस और ऑक्सीजन सुविधा देने से साफ इन्कार कर दिया। उचित चिकित्सा सहायता न मिल पाने के कारण नारद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।शुक्रवार शाम जब नारद का शव नावाडीह मोड़ पहुंचा, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। इसके कारण भवनाथपुर और कोन की दिशा में जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन को जब्त करने, चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम ने आरोपी चालक और वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया।