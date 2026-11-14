सड़क हादसे में घायल युवक को ठेले पर ले गए परिजन: इलाज के दौरान मौत; शव रखकर दो घंटे किया सड़क जाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 09:34 AM IST
सार
झारखंड के गढ़वा जिले में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय नारद ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर उन्हें करीब एक किलोमीटर तक ठेले पर लादकर ले जाना पड़ा। शुक्रवार शाम शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भवनाथपुर-खरौंधी मुख्य मार्ग दो घंटे तक जाम रखा।
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विस्तार
जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय युवक की समय पर एंबुलेंस और उचित इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। हादसे के बाद पैर से लगातार बहते खून के बीच परिजन घायल को करीब एक किलोमीटर दूर ठेले पर लादकर स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार शाम मृतक का शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने भवनाथपुर-खरौंधी मुख्य मार्ग को दो घंटे तक जाम रखकर अपना विरोध जताया।
तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हादसा
नावाडीह टोला निवासी नारद ठाकुर अपनी मोटरसाइकिल से बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर नावाडीह से धान लादकर बाजार की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में नारद ठाकुर का दाहिना पैर बुरी तरह कुचल गया और वे सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम
दुर्घटना के बाद परिजनों को तत्काल कोई एंबुलेंस या अन्य साधन उपलब्ध नहीं हो सका। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन घायल नारद को एक किलोमीटर दूर ठेले पर लादकर किसी तरह चिकित्सक के पास पहुंचे। वहां प्राथमिक इलाज और मरहम-पट्टी के बाद चिकित्सक ने उन्हें मेदिनीनगर स्थित मेडिकल अस्पताल भेज दिया। मृतक के भाई प्रेमनंद ठाकुर का आरोप है कि मेदिनीनगर अस्पताल में चिकित्सकों ने नारद को रांची रेफर करने की सलाह दी, लेकिन रात के समय एंबुलेंस और ऑक्सीजन सुविधा देने से साफ इन्कार कर दिया। उचित चिकित्सा सहायता न मिल पाने के कारण नारद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
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परिजनों ने सड़क जाम कर जताया विरोध
शुक्रवार शाम जब नारद का शव नावाडीह मोड़ पहुंचा, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। इसके कारण भवनाथपुर और कोन की दिशा में जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन को जब्त करने, चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम ने आरोपी चालक और वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया।
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तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हादसा
नावाडीह टोला निवासी नारद ठाकुर अपनी मोटरसाइकिल से बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर नावाडीह से धान लादकर बाजार की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में नारद ठाकुर का दाहिना पैर बुरी तरह कुचल गया और वे सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
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इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम
दुर्घटना के बाद परिजनों को तत्काल कोई एंबुलेंस या अन्य साधन उपलब्ध नहीं हो सका। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन घायल नारद को एक किलोमीटर दूर ठेले पर लादकर किसी तरह चिकित्सक के पास पहुंचे। वहां प्राथमिक इलाज और मरहम-पट्टी के बाद चिकित्सक ने उन्हें मेदिनीनगर स्थित मेडिकल अस्पताल भेज दिया। मृतक के भाई प्रेमनंद ठाकुर का आरोप है कि मेदिनीनगर अस्पताल में चिकित्सकों ने नारद को रांची रेफर करने की सलाह दी, लेकिन रात के समय एंबुलेंस और ऑक्सीजन सुविधा देने से साफ इन्कार कर दिया। उचित चिकित्सा सहायता न मिल पाने के कारण नारद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
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परिजनों ने सड़क जाम कर जताया विरोध
शुक्रवार शाम जब नारद का शव नावाडीह मोड़ पहुंचा, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। इसके कारण भवनाथपुर और कोन की दिशा में जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन को जब्त करने, चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम ने आरोपी चालक और वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया।