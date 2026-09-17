झारखंड: जरमुंडी विधायक के रसोइया सोनू की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई ये वजह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 17 Sep 2026 08:12 PM IST
सार
दुमका पुलिस को भाजपा के जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया सोनू कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मौत का कारण फंदे पर लटकना बताया है।
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विस्तार
झारखंड की दुमका पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया सोनू कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में डॉक्टरों ने सोनू की मौत का कारण फंदे पर लटकना यानी फांसी बताया है। हंसडीहा थाना पुलिस ने मृतक के चाचा के बयान के आधार पर जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या कर शव को लटका देने का मामला दर्ज किया है।
हंसडीहा थाना पुलिस ने 24 अगस्त की शाम नोनीहाट स्थित डाक बंगला परिसर के कमरे से सोनू कुमार का लटका हुआ शव बरामद किया था। पुलिस इस पूरी घटना को शुरुआत से ही संदिग्ध मानकर जांच कर रही थी। मंगलवार को प्राप्त हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि सोनू कुमार की मृत्यु लटकने के कारण ही हुई है।
माथे पर चोट का हल्का निशान
डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मृतक सोनू कुमार के माथे पर चोट का एक हल्का निशान पाया गया है। हालांकि उसके शरीर के किसी अन्य भाग पर मारपीट का कोई भी निशान डॉक्टरों को नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन अब जांच कर रहा है कि उसने स्वयं अपनी जान दी है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने उसे जीवित ही फंदे से लटका दिया था।
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विसरा जांच के लिए रांची भेजा जाएगा
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के समय ही डॉक्टर ने मृतक का विसरा पूरी तरह सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही डॉक्टरों ने मृतक सोनू कुमार के हाथों के नाखूनों को भी सुरक्षित रखा है। हंसडीहा थाना पुलिस बहुत जल्द ही इस विसरा और नाखूनों के इन सभी नमूनों को आगे की जांच के लिए रांची भेजेगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मामले में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी।
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हंसडीहा थाना पुलिस ने 24 अगस्त की शाम नोनीहाट स्थित डाक बंगला परिसर के कमरे से सोनू कुमार का लटका हुआ शव बरामद किया था। पुलिस इस पूरी घटना को शुरुआत से ही संदिग्ध मानकर जांच कर रही थी। मंगलवार को प्राप्त हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि सोनू कुमार की मृत्यु लटकने के कारण ही हुई है।
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माथे पर चोट का हल्का निशान
डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मृतक सोनू कुमार के माथे पर चोट का एक हल्का निशान पाया गया है। हालांकि उसके शरीर के किसी अन्य भाग पर मारपीट का कोई भी निशान डॉक्टरों को नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन अब जांच कर रहा है कि उसने स्वयं अपनी जान दी है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने उसे जीवित ही फंदे से लटका दिया था।
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विसरा जांच के लिए रांची भेजा जाएगा
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के समय ही डॉक्टर ने मृतक का विसरा पूरी तरह सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही डॉक्टरों ने मृतक सोनू कुमार के हाथों के नाखूनों को भी सुरक्षित रखा है। हंसडीहा थाना पुलिस बहुत जल्द ही इस विसरा और नाखूनों के इन सभी नमूनों को आगे की जांच के लिए रांची भेजेगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मामले में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी।