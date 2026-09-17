सरहद पर तैनात बीएसएफ जवान के घर में आठ लाख की चोरी: पांच लाख के जेवर और नकदी ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस

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बीएसएफ जवान सुजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और गांव स्थित घर में उनकी मां रहती हैं। बुधवार रात उनकी मां किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थीं। घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोरों ने कमरों में रखी अलमारी और बक्सों को खंगालकर कीमती जेवरात तथा नकदी चुरा ली। गुरुवार सुबह जब जवान की मां वापस लौटीं, तो उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर सामान बिखरा देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न कमरों का जायजा लिया तथा चोरी गए सामान के स्थानों की जानकारी जुटाई। पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित सुराग जुटा रही है।