झारखंड: डेढ़ महीने बाद खुला पत्नी की हत्या का राज, आरोपी पति की निशानदेही पर कब्र से निकला शव

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कड़ाई से पूछताछ में खुला राज

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी देवीलाल मुर्मू सेवानिवृत्त फौजी है। मामले की जांच के दौरान मुफस्सिल थाना पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति से गहन पूछताछ शुरू की। पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या करने तथा शव को नदी किनारे गाड़ने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम बुधवार को श्मशान स्थल पहुंची और वहां से शव बरामद कर लिया। विज्ञापन



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क्षत-विक्षत अवस्था में मिला शव

नदी किनारे गाड़ा गया शव लगभग डेढ़ से दो महीने पुराना होने के कारण अत्यधिक क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। मृतका जूही का मायका अमरपुर गांव में है और उसका परिवार मखनी गांव से थोड़ी दूरी पर रहता है। मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साहा ने जानकारी दी कि आरोपी पति की निशानदेही पर ही शव बरामद किया गया है। पुलिस प्रशासन अब पोस्टमार्टम समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी देवीलाल मुर्मू सेवानिवृत्त फौजी है। मामले की जांच के दौरान मुफस्सिल थाना पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति से गहन पूछताछ शुरू की। पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या करने तथा शव को नदी किनारे गाड़ने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम बुधवार को श्मशान स्थल पहुंची और वहां से शव बरामद कर लिया।नदी किनारे गाड़ा गया शव लगभग डेढ़ से दो महीने पुराना होने के कारण अत्यधिक क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। मृतका जूही का मायका अमरपुर गांव में है और उसका परिवार मखनी गांव से थोड़ी दूरी पर रहता है। मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साहा ने जानकारी दी कि आरोपी पति की निशानदेही पर ही शव बरामद किया गया है। पुलिस प्रशासन अब पोस्टमार्टम समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

झारखंड के गोड्डा जिले में मुफस्सिल थाना पुलिस ने मखनी गांव के पास नदी किनारे स्थित श्मशान स्थल से एक महिला का क्षत-विक्षत शव कब्र से बाहर निकाला है। आरोपी पति देवीलाल मुर्मू ने किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद धारदार हथियार से 30 वर्षीय पत्नी जूही मरीना किस्कू की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने शव को नदी के किनारे श्मशान स्थल में गाड़ दिया था। पुलिस ने हत्या के लगभग डेढ़ महीने बाद बुधवार देर शाम आरोपी पति की निशानदेही पर यह कार्रवाई की।