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हजारीबाग : बंद घर से चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, झाड़ियों से आभूषण बरामद

Thu, 17 Sep 2026 08:01 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला ब्यूरो, हजारीबाग
अमर उजाला ब्यूरो, हजारीबाग Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 08:01 PM IST
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Hazaribagh: Prime accused in theft from locked house arrested; jewelry recovered from bushes
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

मुफस्सिल क्षेत्र में एक बंद घर से सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जाफर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए 29 ग्राम सोने और 450 ग्राम चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी जाफर अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस चोरी में शामिल एक अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

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बंद घर में हुई थी चोरी
पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सखिया गांव से जुड़ा है। सखिया निवासी जिन्नत प्रवीण ने 15 सितंबर को अपने बंद घर में हुई चोरी के संबंध में मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 16 सितंबर को मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी रूपक कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी और परिस्थितियों से जुड़े सबूतों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी जाफर अंसारी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करके आरोपी जाफर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।
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झाड़ियों से बरामद हुए आभूषण
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी स्वीकार की और आभूषण छिपाने वाले स्थान की जानकारी दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखे गए करीब 29 ग्राम सोने के आभूषण और 450 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने सभी आभूषणों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया।
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दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी
पूछताछ में गिरफ्तार जाफर अंसारी ने पुलिस को बताया कि इस वारदात में उसके साथ फिरोज अंसारी उर्फ सोनू भी शामिल था। सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी रूपक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम दूसरे आरोपी फिरोज अंसारी की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

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