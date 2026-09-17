जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामला: देवघर में आरोपी के किराए के मकान पर सीआईडी का छापा, जानें क्या मिला?

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) और जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी की टीम ने मामले में गिरफ्तार आरोपी सुधाकर कुमार के देवघर स्थित बैजनाथपुर बंधा के किराए के मकान पर सघन छापेमारी की।

तलाशी के दौरान सीआईडी ने 40 से अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, करीब साढ़े तीन लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर वाले कई सादे चेकबुक और परीक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। तलाशी के दौरान मोहनपुर और रिखिया थाने की पुलिस टीम भी सीआईडी के साथ मौजूद रही।

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मकान से बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले

सीआईडी की टीम ने आरोपी के ठिकाने पर तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई। जांच एजेंसी ने कुछ दिन पहले सुधाकर कुमार को देवघर से हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। सीआईडी के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर उसके किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज मिले। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ने की संभावना है। जांच टीम बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। सीआईडी सभी जब्त सामान को अपने साथ रांची ले गई है।

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कई विभागों की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े तार

जांच में सामने आया है कि आरोपी सुधाकर कुमार के तार राज्य के कई सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े थे। सीआईडी के अनुसार, जेएसएससी-सीजीएल और जेपीएससी के अलावा पशुपालन विभाग, लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय, आबकारी विभाग और शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रियाओं में भी आरोपी के गिरोह की संलिप्तता पाई गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने सीजीएल परीक्षा में कई अभ्यर्थियों की सीधे तौर पर सेटिंग कराई थी। गिरोह के स्तर पर करीब 1200 से 1300 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का दावा किया जा रहा है।

कई शहरों में अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र रटाने का आरोप

सीआईडी की जांच के अनुसार, इस पूरे खेल में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ था। गिरोह के सदस्यों पर अभ्यर्थियों को हजारीबाग, आसनसोल, रांची, कोडरमा और गिरिडीह जैसी जगहों पर ले जाकर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र रटाने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक की पड़ताल में झारखंड की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग किए जाने की बात सामने आई है। पूछताछ के दौरान आरोपी सुधाकर कुमार ने कुछ सत्ताधारी नेताओं के नाम भी बताए हैं। इन जानकारियों के आधार पर सीआईडी आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है।