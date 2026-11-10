बोकारो: आरटीई में अयोग्य घोषित 933 आवेदकों को दावा-आपत्ति का अंतिम मौका

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उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर शेष मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल कुमार चौबे ने योग्य अभिभावकों को निर्धारित समय में अपने अभिलेख प्रस्तुत करने की अपील की है।जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि अभिभावक 10 नवंबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से लेकर 19 नवंबर को अपराह्न 5:00 बजे तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज के साथ चास में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय परिसर के आरटीई सेल में आवेदन जमा कराने होंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा बीत जाने के बाद मिलने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं होगा।अयोग्य घोषित किए गए आवेदनों की पूरी सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.bokaro.nic.in और आरटीई पोर्टल www.rtebokaro.com पर जारी की गई है। इसके अलावा, अभिभावक अपने क्षेत्र के सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी सूची देख सकते हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि केवल वैध प्रमाण पत्रों के साथ मिली आपत्तियां ही स्वीकार की जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगी, इसलिए अभिभावकों को स्वयं उपस्थित होकर कागजात जमा करने होंगे।