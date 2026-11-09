झारखंड: बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाई जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी, बोले- मेरी सुरक्षा से क्यों हो रहा खिलवाड़?

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को अपनी 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में एक पत्र लिखकर राज्य में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मरांडी का आरोप है कि बार-बार खराब होने वाली इस गाड़ी की वजह से उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।

वाहनों की जर्जर स्थिति पर जताई चिंता

नेता प्रतिपक्ष कार्यालय के अनुसार बाबूलाल मरांडी लंबे समय से उग्रवादियों और नक्सलियों के निशाने पर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में लगाई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी अत्यंत खराब हालत में पहुंच चुकी है। केवल इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुकी हैं। इन जर्जर वाहनों के कारण सुरक्षा व्यवस्था के कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इससे पूर्व राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी अपने सुरक्षा काफिले और वाहनों की लचर व्यवस्था को लेकर असंतोष जाहिर कर चुके हैं।

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सुरक्षा समीक्षा और सुधार की मांग

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल में हुई दुर्घटना का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस दुर्घटना का हवाला देते हुए उन्होंने वाहनों की वर्तमान स्थिति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गहरी चिंता प्रकट की है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समग्र समीक्षा करे और अविलंब आवश्यक सुधार सुनिश्चित करे। उनका स्पष्ट कहना है कि सुरक्षा के संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार योग्य नहीं है। फिलहाल इस विषय पर राज्य सरकार के आधिकारिक रुख का इंतजार है।