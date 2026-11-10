रांची: आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, 13 नवंबर तक 16 डिग्री पहुंचेगा न्यूनतम तापमान

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मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची में मौसम का रुख पूरी तरह बदला हुआ रह सकता है। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गर्जन के साथ वज्रपात होने की पूरी संभावना है। इस दौरान, शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, जिससे रात के समय ठंड का प्रभाव और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम के मिजाज को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।वर्षा के बाद 11 नवंबर को रांची में सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। वहीं 12 नवंबर को भी प्रातःकाल कोहरा और धुंध छाने का अनुमान है, जिसके बाद दिन भर आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रह सकता है। सुबह के समय वाहन चालकों को कोहरे के कारण सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।सप्ताह के उत्तरार्ध में 13 नवंबर को भी सुबह के समय धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। इसके उपरांत दिन भर मौसम मुख्य रूप से साफ बना रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होगी और यह 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम पारा गिरने के कारण सुबह और रात के समय ठंड की अनुभूति काफी अधिक बढ़ जाएगी। मौसम विशेषज्ञों ने सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी है, ताकि बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव हो सके।