रांची: आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, 13 नवंबर तक 16 डिग्री पहुंचेगा न्यूनतम तापमान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Tue, 10 Nov 2026 10:24 AM IST
सार
झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसके बाद 11 से 13 नवंबर तक सुबह कोहरा और धुंध छाने का अनुमान है। 13 नवंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
विज्ञापन
विस्तार
झारखंड की राजधानी रांची में ठंड ने धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। सुबह-शाम के समय तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठिठुरन महसूस होने लगी है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। इसी बीच, मौसम के मिजाज में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज सोमवार को शहर में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़कने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम में आने वाले इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने का परामर्श दिया है।
आज बारिश और बिजली कड़कने के आसार
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची में मौसम का रुख पूरी तरह बदला हुआ रह सकता है। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गर्जन के साथ वज्रपात होने की पूरी संभावना है। इस दौरान, शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, जिससे रात के समय ठंड का प्रभाव और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम के मिजाज को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।
11 और 12 नवंबर को सुबह छाया रहेगा कोहरा
वर्षा के बाद 11 नवंबर को रांची में सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। वहीं 12 नवंबर को भी प्रातःकाल कोहरा और धुंध छाने का अनुमान है, जिसके बाद दिन भर आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रह सकता है। सुबह के समय वाहन चालकों को कोहरे के कारण सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।
विज्ञापन
13 नवंबर को 16 डिग्री तक पहुंचेगा न्यूनतम तापमान
सप्ताह के उत्तरार्ध में 13 नवंबर को भी सुबह के समय धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। इसके उपरांत दिन भर मौसम मुख्य रूप से साफ बना रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होगी और यह 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम पारा गिरने के कारण सुबह और रात के समय ठंड की अनुभूति काफी अधिक बढ़ जाएगी। मौसम विशेषज्ञों ने सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी है, ताकि बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव हो सके।
विज्ञापन
आज बारिश और बिजली कड़कने के आसार
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची में मौसम का रुख पूरी तरह बदला हुआ रह सकता है। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गर्जन के साथ वज्रपात होने की पूरी संभावना है। इस दौरान, शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, जिससे रात के समय ठंड का प्रभाव और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम के मिजाज को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
11 और 12 नवंबर को सुबह छाया रहेगा कोहरा
वर्षा के बाद 11 नवंबर को रांची में सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। वहीं 12 नवंबर को भी प्रातःकाल कोहरा और धुंध छाने का अनुमान है, जिसके बाद दिन भर आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रह सकता है। सुबह के समय वाहन चालकों को कोहरे के कारण सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।
विज्ञापन
13 नवंबर को 16 डिग्री तक पहुंचेगा न्यूनतम तापमान
सप्ताह के उत्तरार्ध में 13 नवंबर को भी सुबह के समय धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। इसके उपरांत दिन भर मौसम मुख्य रूप से साफ बना रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होगी और यह 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम पारा गिरने के कारण सुबह और रात के समय ठंड की अनुभूति काफी अधिक बढ़ जाएगी। मौसम विशेषज्ञों ने सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी है, ताकि बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव हो सके।