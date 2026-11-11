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Jammu News: वेयर हाउस किराना बाजार बंद होने से व्यापारी परेशान

Wed, 11 Nov 2026 02:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:10 AM IST
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Warehouse Fire
वेयर हाउस पहुंचे थोक किराना व्यापारी माल न मिलने से कोने में खड़े नजर आए। अमर उजाला
- शाम तक वेयर हाउस में डटे रहे, बोले - जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। वेयर हाउस नेहरू मार्केट में अग्निकांड से जली आठ दुकानों को लेकर बंदी का असर दूसरे दिन दिखा। दूरदराज क्षेत्रों से आए व्यापारी दोपहर बाद लौट गए। स्थानीय व्यापारी शाम तक किसी फैसले की आस में डटे नजर आए। व्यापारियों ने कहा कि बंदी के कारण जरूरी सामान की सप्लाई नहीं मिल सकी है। डिग्याना से आए व्यापारी दौलत सिंह ने बताया कि अग्निकांड से नुकसान हुआ है। इसका असर सप्लाई पर भी दिख रहा है। किराना का सामान थोक में लेने के लिए यहीं पर निर्भरता है। उम्मीद है कि सरकार मांगें पूरी करेगी।

अखनूर से किराना व्यापारी रिंकू सिंह ने बताया कि बीते दिन भी माल लेने आए थे। मंगलवार को भी सुबह से यहीं पर हैं। उम्मीद है कि थोक बाजार खुल जाएगा। रेशमघर में किराना के थोक व्यापारी सुरेंद्र ने बताया कि दो दिन से दुकान में सामान खत्म है। वेयर हाउस के बाहर माल से लदे ट्रक खड़े हैं। अनलोडिंग नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि बुधवार को स्थिति संभल जाएगी।
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