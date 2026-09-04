Jammu News: आठ की जगह 17 सवारियां बिठाईं, टाटा मैजिक चालक पर एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। कठुआ के बिलावर में टाटा मैजिक में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाना चालक को महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाहन की जांच के दौरान आठ की जगह 17 यात्री सवार मिले थे। ओवरलोडिंग करने पर चालक के पहले भी तीन चालान काटे है।पुलिस ने यह कार्रवाई धार रोड पर कंधारनू के पास का है। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान राजवलता से गुजरो नगरोटा जा रहे टाटा मैजिक को जांच के लिए रोका गया। वाहन में तय अनुमित से अधिक सवारियां को बैठाया था। पुलिस ने वाहन चालक की मोहित कुमार निवासी राजवलता, तहसील रामकोट के खिलाफ बिलावर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। ट्रैफिक पुलिस ने जब वाहन का रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि ओवरलोडिंग के मामले में वाहन का पहले भी तीन बार चालान हो चुका है। इसके बावजूद भी वाहन चालक ओवरलोडिंग कर रहा था। एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण जम्मू फारूक कैसर ने कहा कि वाहन की आरसी और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।