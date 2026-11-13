Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   sports news

Jammu News: रंगरूट ने लंबी-ऊंची कूद के साथ दाैड़ में दिखाया दम

Fri, 13 Nov 2026 02:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
sports news
पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान  में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान स्रोत पीटीटीआई
विजयपुर। पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (पीटीटीआई) विजयपुर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स के प्रशिक्षुओं के लिए दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर दौड़ शामिल थी। कुल 38 रंगरूट ने अपने-अपने आयोजनों में शीर्ष तीन स्थान हासिल किए। इनमें 20 महिला और 18 पुरुष प्रशिक्षु शामिल थे। पीटीटीआई के प्राचार्य रणजीत सिंह संब्याल ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने प्रशिक्षुओं को खेल-कूद में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed