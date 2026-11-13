Jammu News: कला केंद्र को मिलेगा नया रंगमंच, 50 करोड़ से बनेगा ऑडिटोरियम

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- 700 लोगों के बैठने की होगी क्षमतासंवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। मंदिरों के शहर में सांस्कृतिक आयोजनों को अब बड़े मंच और बेहतर सुविधाओं की सौगात मिलने जा रही है। बिक्रम चौक स्थित कला केंद्र में करीब 50 करोड़ रुपये से तीन मंजिला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाने की योजना तैयार की गई है। इसमें 700 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। पार्किंग, प्रशासनिक कार्यालय और सेमिनार हॉल जैसी सुविधाओं से लैस यह भवन शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगा।प्रस्तावित ऑडिटोरियम को चंडीगढ़ के स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इसका निर्माण सासकी स्कीम के तहत होगा। भवन का निर्माण अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। मुख्य ऑडिटोरियम में 700 दर्शकों के बैठने की सुविधा रहेगी। भवन में प्रशासनिक कार्यालय और सेमिनार हॉल के लिए भी स्थान निर्धारित किया जाएगा।इस परियोजना के साकार होने से जम्मू में बड़े सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजनों के लिए एक आधुनिक मंच उपलब्ध होगा। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के पास अभिनव थिएटर ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का प्रमुख स्थान है। ऐसे में अधिक दर्शक क्षमता और आधुनिक सुविधाओं वाले ऑडिटोरियम की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। नया ऑडिटोरियम इस कमी को पूरी करेगा। इसके अलावा साहित्यिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत समारोह, सेमिनार और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी बेहतर सुविधाओं के साथ आयोजित की जा सकेंगी।दिल्ली में हुईं बैठकें, अब निर्माण की तैयारीपरियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सासकी योजना के तहत दिल्ली में बैठकें भी हो चुकी हैं। यह ऑडिटोरियम जम्मू के सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। ऑडिटोरियम निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।-डॉ. जावेद राही, अतिरिक्त सचिव, कला केंद्र जम्मू