Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   sports news

Jammu News: संयुक्त निदेशक ने परखीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों की तैयारियां

Fri, 13 Nov 2026 02:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
sports news
- 15 से जम्मू में होगा अंडर-17 छात्रा क्रिकेट टूर्नामेंट
विज्ञापन

- खिलाड़ियों की सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के तहत अंडर-17 छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रतियोगिता 15 से 20 नवंबर तक जम्मू में होगी। बुधवार को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के संयुक्त निदेशक इंदरजीत सिंह परिहार ने विभिन्न समितियों के संयोजकों और अधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने सभी अधिकारियों को तालमेल और जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। निदेशक ने तकनीकी समिति को निर्देश दिए कि सभी मुकाबले निर्धारित नियमों और खेल मानकों के अनुसार करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक की पहल पर 15 नवंबर से जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में दूधिया रोशनी में क्रिकेट मुकाबले भी करवाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed