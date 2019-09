प्रधानमंत्री से मिले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल, हाल ही में कहा था- दिल्ली से जो मांगोगे वो मिलेगा

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को घाटी के हालात के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है।

Satya Pal Malik, Governor of Jammu and Kashmir, called on PM Narendra Modi today. pic.twitter.com/SaIFNGLRuk