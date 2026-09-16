Jammu News: नाग देवता से गणपति तक... भक्ति के रंग में रंगा मंदिरों का शहर

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- दूध, फूल व पारंपरिक पकवानों से नाग देव का पूजन, बप्पा के जयकारों से गूंजे मंदिर और पंडालसंवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। मंदिरों का शहर मंगलवार सुबह से शाम तक भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सुबह नाग पंचमी पर मंदिरों में नागदेवता की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी तो शाम को गणेशोत्सव की धूम ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। मंदिरों और पंडालों में पूजा-अर्चना, मंत्रोच्चार व जयकारों की गूंज सुनाई देती रही।गोल मार्केट, कच्ची छावनी, पंजतीर्थी, गांधीनगर, बनतालाब और रूपनगर समेत विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु दूध, फूल, मिठाई और प्रसाद लेकर पहुंचे। पंजतीर्थी स्थित बिल्लू मंदिर (नागवरमी), गांधीनगर, गोल मार्केट और बनतालाब में नाग देवता के पूजन के लिए कतारें लगी रहीं।महिलाओं ने व्रत रखकर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। घरों के पवित्र स्थानों और दीवारों पर नाग का चित्र बनाकर भी पूजा की गई। द्रोपण, मैरी, खीर सहित पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया गया। रमा कपूर, राधा रैना और मोनिका कोहली सहित महिलाओं ने बताया कि जम्मू में ऋषि पंचमी के दिन नाग पंचमी पर्व मनाने की विशेष परंपरा है। डुग्गर संस्कृति और डोगरा परंपराओं में इस दिन नागदेवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।शाम को गणेशोत्सव की धूमशाम होते ही गांधीनगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोल मार्केट, सराजन डक्की और पीरखो समेत कई स्थानों पर गणेशोत्सव की रौनक छा गई। भगवान गणेश की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए। इस तरह सुबह नागदेवता की आराधना से शुरू हुआ दिन शाम को गणेश वंदना के साथ भक्ति में डूबा नजर आया।