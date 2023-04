पुंछ आतंकी हमला: फारूक अब्दुल्ला बोले- यह सुरक्षा चूक का मामला, इस पर गौर करने की जरूरत

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ में आतंकी हमले पर कहा कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। इस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का इलाका भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक है। इस पर जांच की जानी चाहिए। इस हमले में पांच जवान शहीद हो गए हैं।

#WATCH | "There has been a lapse, it needs to be looked into," says National Conference MP Farooq Abdullah on the Poonch terror attack. pic.twitter.com/F59D46hmjo