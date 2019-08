कश्मीर में एडवाइजरी पर एडवाइजरी, होटल में बैठक रद्द होने से महबूबा का पारा हाई

कश्मीर में जारी की गई एडवाइजरी के बाद एक ओर जहां अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को घाटी से बाहर भेजा जा रहा है वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि हमने देश की जनता और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद 370 से खिलवाड़ करने पर होने वाले नतीजों के अंजाम के बारे में कई बार आगाह किया। उसके बावजूद केंद्र सरकार का कोई भी स्पष्ट रुख या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Mehbooba Mufti, PDP: The political parties here had decided to hold a meeting, at a hotel today. But police has issued an advisory to all hotels not to let political parties hold any meeting in hotels. So we're holding a meeting at 6 pm today at my home. https://t.co/Y8J5OcHxE8

M Mufti: They did whatever they had to, with separatists. Now they're using tactics against mainstream political parties. When they got hint of an all party meet,Farooq sa'ab was taken to Chandigarh.They're using corruption as tool against political parties,workers being harassed pic.twitter.com/R0zxxLciaw