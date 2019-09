भारतीय सेना ने सीमा पर पकड़े दो आतंकी, आतंकियों से पूछा- चाय कैसी लगी

{"_id":"5d6f628d8ebc3e016025e6cd","slug":"lieutenant-general-ks-dhillan-press-conference-in-srinagar-atacks-pakistan-on-terrorism-spreading","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0947\u0928\u093e \u0928\u0947 \u0938\u0940\u092e\u093e \u092a\u0930 \u092a\u0915\u0921\u093c\u0947 \u0926\u094b \u0906\u0924\u0902\u0915\u0940, \u0906\u0924\u0902\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092a\u0942\u091b\u093e- \u091a\u093e\u092f \u0915\u0948\u0938\u0940 \u0932\u0917\u0940","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

खास बातें सेना ने गिरफ्तार किए लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी

आतंकियों ने किया पाक की नापाक साजिश का खुलासा

वीडियो में दिखाया गया आतंकियों का कबूलनामा

जम्मू-कश्मीर में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी गिरफ्तार किए हैं। दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा किया है। इसको लेकर बुधवार को चिनार सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एडीजी मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए आतंकी का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में आतंकियों का कबूलनामा दिखाया गया है। लेफ्टिनेंट केजेएस ढिल्लों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैला रहा है।

Lt General KJS Dhillon: Pakistan is desperate to infiltrate maximum terrorists into the Kashmir valley to disrupt peace in the Valley. On August 21,we apprehended two Pakistani nationals who are associated with Lashkar-e-Taiba. pic.twitter.com/wMIHDLkHip — ANI (@ANI) September 4, 2019

लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने बताया कि पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करने की कोशिश में है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। 21 अगस्त को हमने दो पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है। ये दोनों लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं।

#WATCH SRINAGAR: Indian Army releases confession video of two Pakistani nationals, who are associated with Lashkar-e-Taiba, and were apprehended on August 21. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/J57U3uPZBl — ANI (@ANI) September 4, 2019

Lt General KJS Dhillon: Asrar Ahmad Khan who was hit by a stone on August 6&was admitted in Soura has lost his life today. This makes it the 5th civilian death in last 30 days & these deaths have happened because of terrorists, stone pelters & puppets of Pakistan. pic.twitter.com/xBxKzEvId8 — ANI (@ANI) September 4, 2019

जारी किये गए वीडियो में आतंकी यह कहता नजर आ रहा है कि वह पाकिस्तान के रावलपिंडी के जलेबी चौक से ताल्लुक रखता है, और वह मुजाहिद्दी के लिए काम करता है। इस दौरान उसने कई ऐसे खुलासे किए जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पोल खोल दी है। वीडियो में एक आतंकी जो चाय पीता दिख रहा है, उससे सेना ने पूछा कि चाय कैसे लगी। इस सवाल के जवाब में पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद अजीम कहता है.. बहुत अच्छी।

जनरल ढिल्लों ने कहा कि असरार अहमद खान जोकि पत्थरबाजी के दौरान घायल हुआ था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह 30 दिनों में पांचवें नागरिक की मौत है। कहा कि ये मौतें आतंकवादियों, पत्थरबाजों और कठपुतलियों की वजह से हुई हैं। बता दें कि छह अगस्त को पत्थरबाजी के दौरान असरार अहमद खान घालय हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा था।