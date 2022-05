{"_id":"628949cb23124d07cd0cbd7d","slug":"jammu-kashmir-weather-heavy-rain-expected-in-the-state-today-cool-in-kashmir-heat-in-jammu","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir Weather : प्रदेश में आज भारी बारिश के आसार, कश्मीर में ठंडक, जम्मू में तपिश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 22 May 2022 01:51 AM IST