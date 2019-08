कश्मीरियों के लिए अच्छी खबर, पिछले 10 दिनों में एक भी अप्रिय घटना नहीं हुईः शफीक मीर

ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के अध्यक्ष शफीक मीर के संगठन के लोगों ने घाटी का दौरा किया। बताया कि पिछले 10 दिनों में घाटी में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। शफीक मीर ने कहा कि हमारी टीम ने कश्मीर घाटी के आंतरिक क्षेत्रों का दौरा किया है। कश्मीर के बाहर रहने वाले कश्मीरियों के लिए अच्छी खबर है कि पिछले 10 दिनों में राज्य के किसी भी कोने से एक भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

Shafiq Mir, Chairman, All J&K Panchayat Conference: Our team has toured interior areas of Kashmir valley. There's good news for Kashmiris who stay outside Kashmir that not a single untoward incident has been reported from any corner of the state in the last 10 days. pic.twitter.com/LJhAQOKdr0