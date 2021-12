जम्मू-कश्मीर : अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू

अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अरवानी इलाके में जवान मोर्चे पर हैं।

Encounter breaks out between terrorists and security forces in Mumanhal locality of Arwani area in Anantnag, Jammu and Kashmir: Police