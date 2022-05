{"_id":"6276d8e1f35caf579109e176","slug":"electricity-can-be-18-percent-expensive-in-jammu-and-kashmir-distribution-corporation-sent-a-proposal-to-increase-rates","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर : घाटी में 18 फीसदी महंगी हो सकती है बिजली, वितरण निगम ने भेजा दरें बढ़ाने का प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संजीव दुबे, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 May 2022 04:29 AM IST