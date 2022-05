{"_id":"627577470a1b0a67f02a6a3f","slug":"disproportionate-assets-case-registered-against-deputy-director-of-information-department-in-jammu","type":"story","status":"publish","title_hn":"भ्रष्टाचार का खिलाफ: सूचना विभाग के उप निदेशक पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, 40 लाख का बनाया है घर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 07 May 2022 01:00 AM IST