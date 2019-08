कश्मीरः राज्य के बाहर के निवासी और छात्रों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

डीसी ऑफिस ने दो हेल्पलाइन जारी किये हैं। इन नंबरों के जरिए राज्य के बाहर के निवासी और छात्र संपर्क कर सकते हैं। साथ ही घाटी से घर वापस भेजे वाले परिवार भी इनके माध्यम से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी विकास आयुक्त (डीसी) श्रीनगर शाहिद चौधरी ने दी।

Development Commissioner (DC) Srinagar, Shahid Chaudhary: DC Office has established 2 helplines 9419028242, 9419028251. Residents/students outside the state can contact. Families back home are also using these lines to reach out. #JammuAndKashmir