{"_id":"626d9dd4c5d917365a0633b8","slug":"army-opens-areas-for-tourists-starts-home-stay-on-loc-in-kashmir-valley","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर : सरहद पर फूटने लगे अमन के अंकुर, सेना ने सैलानियों के लिए खोले इलाके, कश्मीर घाटी में एलओसी पर होम स्टे शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतपाल सिंह बाली, केरन सेक्टर (कुपवाड़ा) Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 01 May 2022 04:43 AM IST