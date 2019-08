एलओसी पर पाक आर्मी की बढ़ती सक्रियता पर सेना प्रमुख का बयान, बोले- चिंता की कोई बात नहीं

नियंत्रण रेखा(एलओसी) पर पाकिस्तानी सेना की बढ़ती सक्रियता को लेकर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं तो यह उनका फैसला है। कहा कि सभी देश एहतियात के तौर पर तैनाती करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। जहां तक सेना और अन्य सेवाओं का सवाल है, हमें हमेशा तैयार रहना होगा।

Army chief General Bipin Rawat: If the adversary wants to activate the LoC, that's his choice. Everybody does precautionary deployment, we should not get too concerned about it. As far as the Army and other services are concerned, we have to be always prepared. pic.twitter.com/lwKv8A4x7P

Army Chief General Bipin Singh Rawat on situation in Valley after #Article370Revoked: The bonhomie we had with people in the 70s-80s, we want the same again. We were deployed there, and we used to meet without guns, and if everything goes well, we will again meet without guns. https://t.co/Fr8ChHdK0O