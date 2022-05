{"_id":"6272c2d38043b501a45ebeea","slug":"amarnath-yatra-2022-helpline-numbers-will-be-issued-for-devotees","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमरनाथ यात्रा 2022: भक्तों के लिए जारी होंगे हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना और पुलिस तैयार ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 01:51 AM IST