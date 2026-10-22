उधमपुर: सौतेले बेटे ने मां को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत; आरोपी गिरफ्तार

उधमपुर की हाउसिंग कॉलोनी में 26 वर्षीय युवक ने मां को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। घटना में महिला करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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