Udhampur News: संक्रांति पर देश-विदेश के श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन किये

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सुबह से ही श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद अपने परिवार और मित्रों के साथ जय माता दी के जयकारे लगाते हुए मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना होते रहे। पवित्र संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में माथा टेका। वहीं मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए भैरव घाटी की ओर भी रवाना हुए। वर्तमान में मां वैष्णो देवी भवन से लेकर यात्रा मार्ग और कटड़ा तक श्रद्धालुओं की लगातार चहल-पहल बनी हुई है। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा के बाजारों में प्रसाद एवं अन्य सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक बनी हुई है।दूसरी ओर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से तैनात हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी लगातार यात्रा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर्दी के मौसम को देखते हुए श्रद्धालु एहतियात के तौर पर गर्म कपड़े साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। वहीं, श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संवाद