Udhampur News: कटड़ा में दिन भर धूप खिली रही, हेलिकॉप्टर सेवा जारी रही

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इसके अलावा अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा, भवन से भैरव घाटी के लिए रोपवे सेवा तथा घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सहित अन्य सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को दिनभर उपलब्ध रहीं। जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे तक 17 हजार के करीब श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। वहीं, देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचना लगातार जारी रहा। मौसम साफ रहने और यात्रा से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध रहने के कारण श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। शाम के समय भी धर्मनगरी के बाजारों, यात्रा पंजीकरण केंद्रों और भवन की ओर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई थी।

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कटड़ा। धर्मनगरी कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के भवन क्षेत्र में वीरवार को दिनभर धूप खिली रही। मौसम साफ रहने के चलते देशभर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान राहत मिली। दिनभर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की अच्छी आवाजाही देखने को मिली और मां के जयकारों से यात्रा मार्ग गूंजता रहा। मौसम अनुकूल रहने के कारण हेलिकॉप्टर सेवा भी अधिकांश समय सुचारु रूप से जारी रही, जिससे हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिली।