Udhampur News: रियासी में नवरात्र और दशहरा समारोह की तैयारियों को दिया अंतिम रूप
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:52 AM IST
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रियासी। उपायुक्त कुमार अभिषेक ने आगामी नवरात्र और दशहरा समारोहों की तैयारियों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। दुर्गा नाटक मंडली के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को नवरात्र और दशहरा समारोहों के दौरान रामलीला के मंचन सहित उत्सवों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की जानकारी दी।
बैठक में उत्सवों के सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को विशेष रूप से उत्सव स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे शहर में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया। संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को दशहरा के दिन जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारियों के साथ एक एंबुलेंस तैनात करने के लिए कहा गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को एहतियात के तौर पर कार्यक्रम स्थल पर एक दमकल गाड़ी तैनात करने का निर्देश दिया गया।
जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विशेषकर राम लीला समारोहों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जबकि जल शक्ति विभाग को प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल टैंकर तैनात करने का कार्य सौंपा गया। जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता को राम लीला मैदान और जनरल जोरावर सिंह खेल स्टेडियम में आवश्यक बैरिकेडिंग व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया और नवरात्र एवं दशहरा उत्सवों के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया।
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बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राकेश कुमार, सहायक आयुक्त राजस्व नितिन वर्मा, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता, जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, दुर्गा नाटक मंडली के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक में उत्सवों के सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को विशेष रूप से उत्सव स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे शहर में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया। संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को दशहरा के दिन जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारियों के साथ एक एंबुलेंस तैनात करने के लिए कहा गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को एहतियात के तौर पर कार्यक्रम स्थल पर एक दमकल गाड़ी तैनात करने का निर्देश दिया गया।
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जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विशेषकर राम लीला समारोहों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जबकि जल शक्ति विभाग को प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल टैंकर तैनात करने का कार्य सौंपा गया। जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता को राम लीला मैदान और जनरल जोरावर सिंह खेल स्टेडियम में आवश्यक बैरिकेडिंग व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया और नवरात्र एवं दशहरा उत्सवों के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया।
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बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राकेश कुमार, सहायक आयुक्त राजस्व नितिन वर्मा, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता, जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, दुर्गा नाटक मंडली के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।